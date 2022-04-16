Служба також продемонструвала інші "подарунки" від російських окупантів.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій показала, чому небезпечно повертатися в населені пункти, які звільнили від окупантів. Вона опублікувала відео, де піротехнік знешкоджує смертельно небезпечну міну МОН-90. А на окремих фото ДСНС продемонструвала інші ворожі "подарунки".

Ролик і знімки були опубліковані на офіційній сторінці Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Facebook.

На відео можна помітити, що міна МОН-90 була замаскована під звичайну картату сумку. Варто було спробувати її підняти, як стався б вибух.

"Дальність суцільного ураження [МОН-90] до 90 метрів", — зазначили в ДСНС.

Що стосується фото, то на них демонструються протипіхотні гранати. Вони були заховані серед предметів побуту або встановлені на розтяжках. Дальність ураження — 200 метрів.

Нагадаємо, саме через такі ось "подарунки" окупантів влада не рекомендує жителям повертатися у звільнені населені пункти. Принаймні, поки проходять основні заходи зі знешкодження вибухонебезпечних предметів. На Київщині вони протривають до кінця травня, а ось на повне очищення області може піти близько року, так як піротехнікам належить обстежити величезну територію.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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