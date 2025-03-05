Резерви для наступальних дій у росіян є, попри зменшення кількості добровольців.

Вірогідність масштабних наступальних дій окупантів в Донецькій області зберігається. Про це заявив військовий експерт Михайло Жирохов в ефірі Radio NV.

"Ця вірогідність (масштабних наступальних дій) зберігається. Щодо резервів, то росіяни пішли найпростішим шляхом і зменшують підготовку новобранців, завдяки чому вони намагаються за кілька місяців сформувати резерви. Інше питання, - які це будуть резерви за якістю особового складу. Але ця тактика, яку росіяни використовують, не потребує якоїсь суперпідготовки. І дуже часто вона виливається в те, що ми називаємо м'ясні штурми", - сказав експерт.

Жирохов також зазначив, що у росіян відслідковується зменшення добровольців, але вони намагаються заохочувати їх підвищеними фінансовими пропозиціями.

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"Тому, резерви у них будуть. Зменшення кількості добровольців, звісно, є, але вони все поки що вирішують черговим підвищенням фінансової складової підписання контрактів", - зауважив він.

Крім того, за його словами, біля Покровська ситуацію більш-менш стабілізовано, і тому зараз росіяни шукають інші слабкі місця, і бойові дії переміщуються на Лиманський напрямок.

"Для підкріплення цих бойових дій вони почали масовані обстріли і бомбардування Костянтинівки, Краматорська. І там регулярно ми чуємо, що гинуть цивільні люди", - додав він.

Ситуація на Лиманському напрямку

Росіяни посилюють тиск на Лиманському напрямку. Штурми здійснюють більшими групами добре екіпірованих і підготовлених окупантів. Українські захисники оперативно реагують на зміну обстановки, відпрацьовують по ворожих силах всіма наявними засобами, щоб не допустити просування загарбників.

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