Окупанти знищують цивільну інфраструктуру та зосередилися на захопленні Сєвєродонецька.

В Луганській області точаться важкі бої. Ворог масовано обстрілює населені пункти, руйнуючи цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, річницю жителі Сєвєродонецька зустрічають у підвалах. В області двоє знайдених загиблих, поранені, зруйновано близько 60 будинків.

"Під час безперервних обстрілів не завжди швидко вдається дістатися місць нових руйнувань і перевірити їх на наявність або відсутність жертв. Тому, спираючись на щоденно зростальну кількість пошкодженого житла, загиблих може бути більше", - зауважив Гайдай.

Очільник ОВА наголосив, що ситуація вкрай загострена. 28 травня в Лисичанську російський снаряд влучив в багатоповерхівку. Дівчина загинула на місці, чотирьох місцевих жителів госпіталізовано із травмами різного ступеня тяжкості.

"Це була тяжка доба для міста – авіаударом зруйновано кінотеатр "Дружба", зазнали пошкоджень 22 будинки. В Сєвєродонецьку обстановка ще більш важка – ворог веде штурм. Бої тривають і дотепер. Річницю міста жителі, які ще залишились, зустрінуть у підвалах. Крім жінки, яка вчора загинула у своєму будинку в старих районах", - додав Гайдай.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти зайшли на територію готелю "Мир" у Сєвєродонецьку.

Водночас Гайдай запевнив, що Сєвєродонецьк Луганської області залишається під українським прапором, російські війська не просунулися далі готелю "Мир".

Раніше експерт Микола Сунгуровський заявив, що Росії потрібна швидка перемога, тому її війська почали наступ на Луганську область. Для них поставлено завдання - оточити Сєвєродонецьк.

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