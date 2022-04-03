Морально-психологічний стан ворога лишається на вкрай низькому рівні.

Російські військові масово пишуть рапорти на звільнення і відмовляються брати участь у бойових діях на території України.

Про це Генеральний штаб Збройних сил повідомив в оперативній інформації станом на 06:00 3 квітня.

За наявною інформацією, морально-психологічний стан особового складу супротивника та рівень мотивації залишається на вкрай низькому рівні.

Командири різних рівнів 3-ої мотострілецької дивізії 20-ої загальновійськової армії Західного військового округу відмовляються від участі в бойових діях.

Крім того, військовослужбовці масово пишуть рапорти на звільнення. Особовий склад 2-х батальйонно-тактичних груп 4-ої військової бази зі складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу відмовились брати участь у бойових діях на території України. Заплановано їх повернення до пунктів постійної дислокації.

Також повідомляється, що для поповнення втрат особового складу російське керівництво здійснює агітацію серед цивільного населення щодо вступу до лав збройних сил. Такі заходи проводять як на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Криму.

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