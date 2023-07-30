Ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському напрямку, також на Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ.

Упродовж минулої доби, 29 липня, російські окупанти намагалися наступати на двох напрямках на сході України й зазнали поразок. Протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень.

Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні зазначив, що на Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове, Кіндрашівка та Куп’янськ Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Відео дня

"На Бахмутському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора та Дружба. На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Невельського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Карлівка, Новокалинове Донецької області. На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки та здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Георгіївка Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Також в Генштабі поінформували, на Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Макарівки і Старомайорського та обстріляв населені пункти Єлизаветівка, Одрадне, Благодатне, Макарівка, Рівнопіль, Старомайорське та Вільне Поле Донецької області.

"На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки і Оріхова Запорізької області та Антонівки на Херсонщині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Новодарівка, Мала Токмачка, Білогір’я, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Токарівка, Антонівка, Тягинка, Михайлівка Херсонської області. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах", - мовиться у зведенні Генерального штабу.

Сиуація на фронті станом на 30 липня 2023 року - головні новини

Протягом минулої доби ворог завдав по території України вісім ракетних, 33 авіаційних ударів та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також сьогодні вночі РФ чергового удару іранськими ударними БпЛА типу Shahed по Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: