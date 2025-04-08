Військовий зазначив, що фізично і морально складно будь-якому військовому на будь-якому напрямку, але є два, на яких особливо важко.

Окупанти відновили темп наступу на Покровському напрямку, особливо в напрямку Селидового, а також підтримують активність з напрямку Воздвиженки та Удачного.

Про це в інтерв'ю Українській правді розповів герой України, майор Віталій Литвин. Він додав, що "зараз на Покровському напрямку знову 73–80 бойових зіткнень на день, як було на початку року".

Герой України зазначив, що поки ворог менше тиснув на Покровському напрямку, відбувалася його операція в Курській області.

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"Так, зокрема. Наприклад, у командувача тактичної групи "Покровськ" було зниження, а якщо візьмемо главкома, то для нього не було. Цифри ті самі, але в інших напрямках. Якщо взяти всю лінію бойового зіткнення, то зниження не було", - пояснив деталі військовий.

"Щоб витіснити нас (з Курщини – ред.), ворогу треба було залучити десантно-штурмові війська або спецпризначенців, а також такі підрозділи ударних FPV-дронів, як "Судний день", вони несуть дуже велику шкоду", - деталізував Литвин.

Військовий зазначив, що фізично і морально складно будь-якому військовослужбовцю на будь-якому напрямку, але якщо відійти від цього і говорити сухо, то це перш за все Курщина, Покровський напрямок. Крім того, як додав Литвин, через тактичне становище і положення ворога, зараз може стати дуже тяжко на Куп'янському напрямку.

Він нагадав, що там, звісно, є водна перешкода, і перейти її дуже складно.

"Якщо ворог вийде на рубіж по річці Оскіл у районі Куп'янська, він зможе вздовж цієї річки просуватися… Так, ми зможемо завдавати йому флангового вогню, але провести штурмові дії нам буде дуже важко. Ворог робить "мішки", охоплюючи населені пункти, а нам у ці "мішки" треба доставляти БК, провізію, людей", - пояснив військовий.

Литвин зазначив, що росіяни з дронів постійно моніторять українські переправи через Оскіл, щоб потім знищувати їх. "Коли ти проїжджаєш, пролітаєш 150 метрів мосту, ти найуразливіший. Один боєприпас, один уламок – це знищена техніка, поранений особовий склад і у першу чергу невиконане бойове завдання. Або не евакуйований поранений. Саме тому ситуація на Куп'янському напрямку може дуже швидко загостритися", - пояснив військовий.

Також Литвин пояснив, чому Сили оборони просідають на північному виступі і чому росіяни змогли перейти там Оскіл і закріпитися. "Це комплексна проблема: нестача особового складу, нестача артилерійських боєприпасів. І щоб посилити оборону на одних напрямках, нам треба десь її послабити", - сказав військовий.

"Зараз я буду додатково задіювати свої підрозділи на Куп'янському напрямку, бо він може перетворитися на стратегічний напрямок для ворога. Для його просування в бік Краматорської агломерації, а також паралельно – просування в бік цієї агломерації з Покровська. Таким чином ворог рухатиметься назустріч один одному, виснажуватиме підрозділи на цих напрямках і утворюватиме великі вогневі мішки", - спрогнозував плани ворога Литвин і додав, що не вірить, що росіяни зможуть закрити таку велику дугу.

У росіян можуть бути амбітні плани захопити Донбас і військовий зазначив, що"певні населені пункти вони будуть закривати, будуть тиснути".

"У Часовому Яру зараз теж така ситуація… Вони будуть намагатися його охоплювати, обходити. У певний час вони зрозуміли, що бої в урбанізованій місцевості для них більш ресурсозатратні", - зазначив Литвин.

Війна в Україні: новини

Біля Куп'янська окупанти з бронетехнікою втопилися в річці. Зокрема, вони хотіли форсувати річку Оскіл на Куп'янському напрямку, але раптом щось пішло не так. "Ворог продовжує спроби переміщення на західний берег річки Оскіл. Днями окупанти намагалися перетнути цю водойму в районі Матюсівки, однак бронетехніка, а саме БМП-2 разом з екіпажем, затонула", - повідомили в "Хортиці".

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