Ймовірно, росіяни атакуватимуть свої ж території.

Росіяни збираються атакувати свої ж території для звинувачення українських військових.

Про це повідомив голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Є інформація, що росіяни будуть атакувати свої території, особливо цивільні об’єкти, а потім звинувачувати у цьому Збройні Сили України. Ці дії росіян спрямовані виключно на дискредитацію України та наших захисників", - сповістив він.

Голова ОВА закликав не вірити брехні окупантів.

"Збройні Сили України ніколи не завдадуть ударів по об‘єктах цивільної інфраструктури та мирних жителях, як це роблять рашисти. Ми захищаємо лише своє, лише на своїй землі!", - додав він.

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив, що пропагандистські ЗМІ вже пишуть про такі обстріли.

Зокрема, з посиланням на керівництво Бєлгородської області, сьогодні повідомили, що "в селах Журавльовка та Нехотєєвка запроваджено режим надзвичайного стану в зв’язку з вибухами снарядів, що прилетіли з боку України". За словами пропагандистів, "є постраждалі, яким надається допомога".

"За задумом Кремля, такі провокації мають стати приводом для оголошення в РФ загальної мобілізації. З урахуванням дій російської армії в Україні, провокації в російських містах супроводжуватимуться численними жертвами серед мирного населення з метою створення "красивої картинки"", - зауважили в центрі.

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