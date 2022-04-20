Нагадаємо, угода про евакуацію людей з Маріуполя неодноразово руйнувалася зі сторони росіян.

Союзники НАТО можуть бути залучені до безпечного проходження цивільних з оточеного Маріуполя, якщо окупанти це дозволять.

Як пише CNN, це допустила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд.

Вона зазначила, що була певна надія на те, що росіяни дозволять гуманітарний коридор для мирних мешканців та поранених військових з Маріуполя.

Нуланд додала, що в разі дозволу "зеленого коридору" до евакуації будуть залучені союзники з НАТО.

При цьому заступниця держсекретаря сказала, що угода про евакуацію неодноразово руйнувалася зі сторони росіян.

"Врешті-решт, росіяни мають дозволити безпечний прохід", – попередила Нуланд.

Раніше сьогодні віце-прем'єр Ірина Верещук оголосила про узгоджений гуманітарний коридор з Маріуполя.

Блокада Маріуполя: що відомо

З перших днів вторгнення Маріуполь є найгарячішою точкою в Україні. У місті зруйновано 90% всіх будівель. Бої не припиняються. Місто постійно бомблять. У Маріуполь неможливо доставити ні їжу, Ні медикаменти. Місто знаходиться в блокаді.

За інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, в Маріуполі окупанти б'ють бомбами по "Азовсталі", стріляють з артилерії та танків по житловому сектору Лівобережного району.

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