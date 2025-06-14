Розвідники показали приголомшливий маневр українського дрона.

На тимчасово окупованій території Запорізької області фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони уразили російські протиповітряні комплекси "Панцир", "Бук" та "Імбир".

Як повідомили розвідники, майстри ударних дронів Департаменту активних дій ГУР Міноборони виявили та знищили дороговартісні системи ППО російських загарбників на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Зокрема, згоріли зенітно ракетний комплекс 9К317М "Бук-М3", радіолокаційна станція 9С19 "Імбир" зі складу ЗРК С-300В та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Відео дня

Розвідники оприлюднили відео, на якому можна побачити приголомшливий маневр українського дрона, який ухиляється від російської зенітної ракети. Також на ньому зафіксовані епізоди успішних вогневих уражень систем ППО окупантів.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, нещодавно Сили оборони України уразили три об'єкти на території Російської Федерації. У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що у ніч на 11 червня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України разом з іншими складовими Сил оборони, завдали ударів по низці важливих об’єктів російських окупантів.

Зокрема зафіксовано ураження потужностей ФКП "Тамбовский пороховой завод" та горіння на його території – одного з основних об’єктів воєнно-промислового комплексу РФ, що задіяний у війні проти України. Також зафіксовано вибухи у районах складу боєкомплекту 106 повітряно-десантної дивізії у Курській області РФ та складу аеродрому "Бутурліновка" у Воронезькій області Росії.

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