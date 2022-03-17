При цьому армія РФ несе великі втрати.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що російські окупанти не залишають спроб атакувати столицю.

"Ворог несе втрати, але не залишає спроб знищити нашу державу. Він продовжує атакувати і столицю. Одна людина загинула, двоє постраждалих в результаті попадання уламків ракети в багатоповерхову будівлю в Дарницькому районі. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідній будинок. Рятувальники ще працюють на місці", – розповів Кличко.

Він додав, що сили ППО відбивають атаку ворога, але не варто нехтувати сиренами. Якщо ви її чуєте, то негайно пройдіть в укриття.

"Закликаю всіх бути пильними і проявляти єдність у всьому. Допомагати кожен на своєму місці. Роботою, увагою і турботою про людей, які знаходяться поруч, дотриманням правил воєнного часу", – додав Кличко.

Нагадаємо, ранковий ракетний удар зруйнував дві багатоповерхівки на Лівому березі Києва, є жертви.

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