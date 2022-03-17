Мер Києва Віталій Кличко заявив, що російські окупанти не залишають спроб атакувати столицю.
"Ворог несе втрати, але не залишає спроб знищити нашу державу. Він продовжує атакувати і столицю. Одна людина загинула, двоє постраждалих в результаті попадання уламків ракети в багатоповерхову будівлю в Дарницькому районі. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідній будинок. Рятувальники ще працюють на місці", – розповів Кличко.
Він додав, що сили ППО відбивають атаку ворога, але не варто нехтувати сиренами. Якщо ви її чуєте, то негайно пройдіть в укриття.
"Закликаю всіх бути пильними і проявляти єдність у всьому. Допомагати кожен на своєму місці. Роботою, увагою і турботою про людей, які знаходяться поруч, дотриманням правил воєнного часу", – додав Кличко.
Нагадаємо, ранковий ракетний удар зруйнував дві багатоповерхівки на Лівому березі Києва, є жертви.