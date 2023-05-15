Серед поплічників окупантів поширюється паніка.

Колаборанти на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей масово втікають до Росії. Серед зрадників активно поширюються панічні настрої.

Як наголошують в Центрі національного спротиву, чимало поплічників російських окупантів вже виїхали з території України.

"При цьому керівництво окупаційних адміністрацій заборонило виїжджати значній частині колаборантів, але ті все одно шукають спосіб обійти заборону, сидять на валізах та вивозять свої сім’ї", – йдеться в повідомленні.

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Втеча росіян і колаборантів з окупованих територій

Росіяни та колаборанти масово тікають з окупованої частини Запорізької області. За словами очільниці Запорізької ОВА Олени Жук, окупанти також проводять активну "евакуацію" жителів у 18 населених пунктах, зокрема у Токмаку й Василівці.

Неспокійно зрадникам та окупантам і на Херсонщині. Вони намагаються перевестися на роботу на територію Росії, але масово отримують відмови. Не допомагають їм і російські паспорти.

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