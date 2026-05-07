ВАКС повернув Тимошенко закордонні паспорти, - ЗМІ

Строк дії процесуальних обов’язків було продовжено до 7 липня 2026 року.

Вищий антикорупційний суд України повернув народній депутатці та лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко закордонні паспорти.

Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду. Зазначається, що зобов'язання прибувати на вимогу до детектива, прокурора та суді, а також повідомляти їм про зміну місця проживання і роботи, ВАКС залишив у силі.

Окремо в суді повідомили, що строк дії процесуальних обов’язків було продовжено до 7 липня 2026 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Відео дня

Раніше, апеляційна палата ВАКС повернула Тимошенко закордонні паспорти на один раз – для здійснення робочого відрядження.

Справа Тимошенко

Нагадаємо, в січні Національне антикорупційне бюро повідомило про викриття на підкупі нардепів керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Правоохоронці не розкривали, про кого йдеться, водночас у ЗМІ писали про обшуки в офісі "Батьківщини" та про підозру очільниці фракції Юлії Тимошенко.

Згодом за депутатку внесли заставу у розмірі 33,2 млн гривень.

26 січня суд дозволив голові фракції "Батьківщина" Тимошенко виїздити за межі Київської області. Також було знято заборону на спілкування з 66 народними депутатами.

Вас також можуть зацікавити новини: