Глава Кремля заявив, що російські окупанти нібито евакуюють жителів Маріуполя.

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Президент РФ заявив, що нібито російські окупанти евакуюють жителів Маріуполя

Про це повідомляє прес-службу Кремль.

За словами Путіна, для "вирішення важкої гуманітарної ситуації" в Маріуполі українські захисники повинні скласти зброю.

"Президент Росії детально інформував про вжиті російськими військовими заходи з надання невідкладної гуманітарної допомоги та забезпечення безпечної евакуації цивільних осіб, у тому числі з Маріуполя. Підкреслено, що для вирішення важкої гуманітарної ситуації в цьому місті українські військовослужбовці повинні припинити опір і скласти зброю", - зазначено в повідомленні Кремля.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня президент Франції Еммануель Макрон анонсував переговори з Путіним за умовами "виняткової гуманітарної операції" з евакуації мирних жителів Маріуполя.

Станом на 27 березня у Маріуполі загинуло майже 5 тисяч осіб, 210 з яких - діти. Відповідні дані надав мер міста Вадим Бойченко. У місті розбомблені приватні та багатоповерхові житлові будинки, об'єкти інфраструктури. Також в місті пошкоджені два заводи, порт і військова частина.

До блокади з міста виїхали до 140 тисяч осіб, після блокади вдалося евакуювати 150 тисяч, у тому числі – 71235 в Запоріжжі, а решта - в навколишні селища.

29 березня омбудсмен Людмила Денисова заявила, що окупанти депортують жителів тимчасово окупованих територій в Росію в фільтраційні табори. Всього з початку повномасштабної війни росіяни вивезли півмільйона людей. Українців поїздами везуть в Омську, Томську області і на дальній Сахалін.

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