Російські штурмовики були збиті в Баштанському районі.

У небі над Миколаївською областю збито два російських штурмових літаки Су-25.

Про це повідомляє Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь" у соціальній мережі Facebook.

"29 вересня, близько 17:00 години, в Баштанському районі Миколаївщини воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито два російських штурмовики Су-25", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Втрати РФ в Україні

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними Генерального штабу ЗСУ, з 24 лютого по 29 вересня, у небі над Україною було збито 262 літаки і 224 гелікоптери.

Також відомо, що за минулу добу українська авіація завдала 16 ударів по ворогові: уражено скупчення озброєння та техніки

Вас також можуть зацікавити новини: