Минулої ночі в Миколаївській області українські захисники відбили атаку на спостережний пункт, а в Херсонській — знищили розвідувальну групу росіян.
Про успіхи ЗСУ на півдні та ситуацію в регіоні розповіло оперативне командування "Південь" на своїй офіційній сторінці на Facebook.
Згідно з опублікованою інформацією, загальні втрати ворога за минулу ніч в регіоні склали 22 людини особового складу та 3 одиниці техніки. У Чорноморській операційній зоні ситуація напружена. Після знищення крейсера "Москва" вороги шукають спосіб помститися. Вони активно ведуть повітряну розвідку, здійснюють ракетні удари, проводять агітаційну та диверсійну діяльність.
Однак у командуванні "Південь" запевняють, що сили оборони регіону готові до всього. В Одеській області українські воїни збили ворожий БПЛА за допомогою засобів ППО, а колаборантів свідомі громадяни здають в компетентні органи.
В ОК "Південь" також повідомили про ракетно-артилерійські удари по тимчасово окупованих населених пунктах. Росіяни обстрілюють позиції, які самі ж раніше займали. Це двори житлових будинків, школи та інші об'єкти інфраструктури. Таким способом ворог хоче переконати населення, що бомбардування нібито здійснюють ЗСУ.
Нагадаємо, сьогодні, 15 квітня, окупанти з РСЗВ обстріляли один з районів Миколаєва. В результаті атаки постраждали мирні громадяни.
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