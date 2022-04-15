А в Одеській області був збитий ворожий безпілотник.

Минулої ночі в Миколаївській області українські захисники відбили атаку на спостережний пункт, а в Херсонській — знищили розвідувальну групу росіян.

Про успіхи ЗСУ на півдні та ситуацію в регіоні розповіло оперативне командування "Південь" на своїй офіційній сторінці на Facebook.

Згідно з опублікованою інформацією, загальні втрати ворога за минулу ніч в регіоні склали 22 людини особового складу та 3 одиниці техніки. У Чорноморській операційній зоні ситуація напружена. Після знищення крейсера "Москва" вороги шукають спосіб помститися. Вони активно ведуть повітряну розвідку, здійснюють ракетні удари, проводять агітаційну та диверсійну діяльність.

Однак у командуванні "Південь" запевняють, що сили оборони регіону готові до всього. В Одеській області українські воїни збили ворожий БПЛА за допомогою засобів ППО, а колаборантів свідомі громадяни здають в компетентні органи.

В ОК "Південь" також повідомили про ракетно-артилерійські удари по тимчасово окупованих населених пунктах. Росіяни обстрілюють позиції, які самі ж раніше займали. Це двори житлових будинків, школи та інші об'єкти інфраструктури. Таким способом ворог хоче переконати населення, що бомбардування нібито здійснюють ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні, 15 квітня, окупанти з РСЗВ обстріляли один з районів Миколаєва. В результаті атаки постраждали мирні громадяни.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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