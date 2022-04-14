Голова Миколаївської обласної військової адміністрації зазначив, що регіон потребує озброєння для захисту населення від ракетних та артилерійських обстрілів.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявляє, що в області ситуація залишається незмінно напруженою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кім сказав під час онлайн-брифінгу у львівському медіацентрі "Україна".

"Справи в області стабільно напружені. Найважливіше зараз в області, щоб не гинули люди. Перш за все цивільні, які не мають стосунку до військових у принципі. Також важливо відтиснути вороги від меж міста та області якомога далі, бажано туди, до Криму, і потім за Крим", - заявив Кім.

"Найважливіше, що ми зараз потребуємо, це швидкі рішення наших друзів, закордонних, та постачання зброї усіх типів - важкої, протиповітряної та протитанкової - в Україну та в наш регіон", - сказав Кім. Він додав, що треба убезпечити громадян від ракетних та артилерійських обстрілів.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області російські загарбницькі війська жили в саморобному дуплі.

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