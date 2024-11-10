На Запоріжжі ЗСУ 'рознесли' скупчення псковських десантників (відео)

Перед атакою десантники зі Пскова "збились у купу" у лісопосадці, готуючись до маневру.

Воїни Головного управління розвідки та ОУВ "Таврія" рознесли скупчення псковських десантників.

Як зазначили у ГУР, десантники зі Пскова "збились у купу" у лісопосадці Запорізької області, готуючись до маневру, і по них прилетіла ракета.

"Загарбників виявили воїни ГУР МО України. Засобами ОУВ "Таврія" по місцю скупчення ворога було завдано вогневого ураження. Внаслідок ракетного удару знищено два важких російських трали та особовий склад всередині військових машин окупантів", - зазначили в ГУР.

Крім того, ще чотири броньовики з псковським десантом спробували втекти, але невдовзі по них теж прилетіло. Спалено усі бронемашини ворога, зокрема нові російські БМД-4.

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