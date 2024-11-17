Прем'єр Канади підтримав Шольца, який телефонував Путіну.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вважає, що війна в Україні може закінчитися в найближчі місяці, пише Bloomberg.

Відповідну заяву він зробив у Перу, де він був присутній на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Трюдо запитали про нещодавній дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца правителю Росії Володимиру Путіну, і він його підтримав:

"Ми всі розуміємо, наскільки важливо покласти край насильству в Україні, покласти край конфліктам у всьому світі. Це вимагає певного рівня взаємодії з колегами, з якими ми в багатьох випадках не згодні".

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Водночас він додав, що Канада залишається прихильною до перемоги України і хоче побачити закінчення війни якнайшвидше, припустивши, що "це може статися найближчими місяцями".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що за Дональда Трампа війна в Україні закінчиться швидше.

Сам же Трамп заявляв, що війну в Україні "треба припинити" якомога швидше. За словами республіканця, його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні та пошуку шляхів її швидкого завершення.

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