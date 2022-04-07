Відхід російських військ з київського і чернігівського напрямків не означає, що Путін відмовився від своїх планів по Україні.

В Україні подій, подібних до різанині в Буча, буде більше, і ніхто не повинен плекати ілюзій, що цілі Кремля змінилися, незважаючи на відхід російських військ з північної України.

Про це заявила представниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє CNN.

"Їхня мета залишається максимально послабити Україну. І ми не повинні плекати ілюзій, що ця мета не змінилася, навіть якщо змінилася їх тактика", - сказала Псакі.

Вона також розповіла про наслідки санкцій США.

"Ми знаємо, що через вплив економічних санкцій, в тому числі тих, які ми ввели сьогодні, і кроків, які зробили раніше, ми бачимо безсумнівний, значний вплив на економіку Росії", – сказала Псакі.

"Росія може втратити свій статус великої економіки. І наша мета полягає в тому, щоб реалізувати ці наслідки, щоб значно ускладнити президенту Путіну фінансування війни. І ми вже бачимо прямі наслідки цього", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше заявив, що Москва не відмовляється від своїх амбіцій в Україні. "Ми бачимо значний відхід військ від Києва... І вони перемикають свою увагу на схід", - сказав генсек.

На думку офіційних осіб, на це піде кілька тижнів, оскільки російські війська повернуться в Білорусь для поповнення запасів і реорганізації, а потім повинні будуть направити свою техніку через територію Росії в Східну Україну.

"У найближчі тижні ми очікуємо подальшого наступу Росії на сході і півдні України, щоб спробувати захопити весь Донбас і створити сухопутний міст в окупований Крим", - сказав Столтенберг. "Це вирішальний етап війни", - вважає він.

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