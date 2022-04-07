Деякі країни Альянсу і далі вважають, що потрібно зберігати контакти з Росією.

На тлі війни в Україні серед країн-членів НАТО немає єдиної думки з приводу подальшого вибудовування відносин з Росією.

Країни НАТО розходяться в думках щодо того, як діяти під час наступної фази війни РФ проти України, повідомляє видання The New York Times (NYT)

Як розповіли джерела видання, Польща і країни Балтії хочуть повного розриву з Москвою, а також докласти зусиль, "які поставлять Росію на коліна". Ці країни пояснюють своє бажання тим, що дії РФ становлять загрозу європейській безпеці. Однак, за даними NYT, Франція, Німеччина і Туреччина хочуть підтримувати контакт з президентом РФ Володимиром Путіним, незважаючи на звинувачення у військових злочинах, скоєних його військами.

Міністри закордонних справ країн НАТО, які збиралися на цьому тижні, щоб обговорити, як допомогти Україні у веденні війни, згодні в одному важливому моменті: війна далека від завершення і жахає злочинами, які вчинили російські військові в містах під Києвом.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше заявив, що Москва не відмовляється від своїх амбіцій в Україні. "Ми бачимо значний відхід військ від Києва... І вони перемикають свою увагу на схід", - сказав генсек.

На думку офіційних осіб, на це піде кілька тижнів, оскільки російські війська повернуться в Білорусь для поповнення запасів і реорганізації, а потім повинні будуть направити свою техніку через територію Росії в східну Україну.

"У найближчі тижні ми очікуємо подальшого наступу Росії на сході і півдні України, щоб спробувати захопити весь Донбас і створити сухопутний міст в окупований Крим", - сказав Столтенберг. "Це вирішальний етап війни", - вважає він.

Вас також можуть зацікавити новини: