Командування вимагає повністю знищувати українські міста та села, якщо їх неможливо захопити у чесному бою.

Російським окупантами наказують зрівнювати із землею українські населені пункти, які ті не можуть окупувати у чесному бою.

Про це свідчить аудіоперехоплення, опубліковане СБУ.

Окупант розповів дружині, що командир його бригади віддавав наказ знищувати мирні українські села, які ті не могли окупувати.

"Комбриг приїжджає: ви що, ох*їли? Два дні вже села не можете взяти? Ну, там же цивільні, – відповідають наші. Та взагалі пох*й! Відкат півтора кілометра та залп з усіх знарядь!.. І все просто зрівняли із землею… і укр*пів, і мирних, там усіх підряд", – розповідає окупанти своїй дружині загарбник.

В СБУ зазначають, що підрозділ цього загарбника намагається просунутися на Донбасі. Служба документує звірства окупантів та вже відкрила понад 10 тис. проваджень.

Раніше українські захисники знищили великий підрозділ "вагнерівців" на Донбасі. Після ліквідації такої елітної частини "рядові" російські окупанти тепер взагалі бояться воювати.

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