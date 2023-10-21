Йдеться про закладку трьох полігонів.

Російські загарбники планують збудувати три полігони на тимчасово окупованих територіях України для зберігання сміттєвих відходів, в тому числі з Ростовської області (Росія).

Про це повідомив Центр національного спротиву. Зазначається, що йдеться саме про полігони, а не сміттєпереробні заводи. "У самій Ростовській області від ідеї створити новий полігон відмовились через протести місцевих мешканців й тому проблему вирішують за рахунок ТОТ", - зазначає ЦНС. Наразі ворог розробляє проектну документацію для створення полігонів.

В ЦНС наголошують, що окупанти погіршують екологічну ситуацію на ТОТ і всі причетні до цього злочину відомі й понесуть відповідальність за свої дії згідно з законодавством України після деокупації регіону.

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Як страждає екологія через війну

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на міжнародному форумі United for Justice заявив, що загальні збитки довкіллю внаслідок російської агресії сьогодні складають понад 2 трлн грн або 55,6 млрд євро. З них половина збитків - через забруднення повітря від лісових пожеж, ракетні атаки, горіння нафтопродуктів. За його словами, через забруднення земель - понад 980 млрд грн, водойм - 60 млрд грн. Потенційно замінованими вважаються понад 174 тис. кв км території України. Понад 3 млн гектарів лісу уражено цією війною.

Також він нагадав, що теракт росіян на Каховській греблі став наймасштабнішим актом екоциду за останні 70 років. При цьому Шмигаль сказав, що лише від цього теракту збитки перевищують 146 млрд грн або 3,8 млрд євро. Без води опинилися зрошувальні системи сільгоспугідь, на яких вирощувалося близько 2 млн тонн зерна на рік. Це 70% від експортованого Україною зерна до Африки у 2022 році.

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