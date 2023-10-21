Серед нових втрат РФ - 55 бойових броньованих машин та 16 танків.

За добу Збройними силами України було знищено ще майже 800 російських окупантів, які прийшли з війною до нашої країни.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, загальні бойові втрати ворога за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали близько 292 тис. 850 (+790 за добу) осіб.

Танків російських окупантів було знищено 5 тис. 63 (+16) одиниці, бойових броньованих машин - 9 тис. 612 (+55), артилерійських систем - 7 тис. 17 (+5), реактивних систем залпового вогню - 822.

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Ворожих засобів протиповітряної оборони було знищено 548 одиниць, літаків - 320, гелікоптерів - 324, безпілотників оперативно-тактичного рівня - 5 тис. 330 (+4), крилатих ракет - 1 тис. 535.

Крім того, кораблів/катерів було знищено 20, підводних човнів - 1, автомобільної техніки та автоцистерн - 9 тис. 391 (+21) та спеціальної техніки - 990 (+5). У Генштабі додали, що всі дані ще уточнюються.

ЗСУ вдарили по 8 районам дислокації військ РФ

Як повідомляв УНІАН, у своєму ранковому зведенні сьогодні, 21 жовтня, Генштаб заявив, що минулої доби авіація ЗСУ завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога та чотири - по його зенітно-ракетних комплексах.

Крім того, ракетні війська уразили пункт управління, склад боєприпасів, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів, а також їхню станцію радіоелектронної боротьби.

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