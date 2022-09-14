Російські загарбники намагаються організувати евакуацію систем протиповітряної оборони вглиб тимчасово окупованих українських територій або безпосередньо на територію Російської Федерації.
Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.
"Для збереження окремих зразків військової техніки командування підрозділів протиповітряної оборони ворога намагається організувати евакуацію систем протиповітряної оборони вглиб тимчасово захоплених територій та на територію Російської Федерації. Так, в ніч з 11 на 12 вересня, в Луганській області були помічені колони з комплексами С-300 та "Бук", що рухалися з населеного пункту Лутугине у напрямку російсько-українського кордону", - йдеться у зведенні.
Раніше УНІАН писав, що успішні дії захисників України змушують так звану "владу" тимчасово окупованого Криму та півдня країни терміново переселяти свої родини на територію Росії.