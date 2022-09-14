На Луганщині були помічені колони з комплексами С-300 та "Бук", що рухалися з Лутугине у напрямку російсько-українського кордону.

Російські загарбники намагаються організувати евакуацію систем протиповітряної оборони вглиб тимчасово окупованих українських територій або безпосередньо на територію Російської Федерації.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.

"Для збереження окремих зразків військової техніки командування підрозділів протиповітряної оборони ворога намагається організувати евакуацію систем протиповітряної оборони вглиб тимчасово захоплених територій та на територію Російської Федерації. Так, в ніч з 11 на 12 вересня, в Луганській області були помічені колони з комплексами С-300 та "Бук", що рухалися з населеного пункту Лутугине у напрямку російсько-українського кордону", - йдеться у зведенні.

Відео дня

Раніше УНІАН писав, що успішні дії захисників України змушують так звану "владу" тимчасово окупованого Криму та півдня країни терміново переселяти свої родини на територію Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: