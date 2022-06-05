Загарбники хочуть привласнити регіональні АЗС, щоб на них продавати завезене з окупованого Криму пальне.

Окупаційна "влада" Херсонщини "віджимає" приватний бізнес у місцевих підприємців. Загарбники обнагліли настільки, що хочуть привласнити регіональні АЗС й продавати там завезене з анексованого Криму пальне.

Про це свідчить розмова, яку перехопила СБУ.

Під час розмови гауляйтер Генічеська Геннадій Сивак домовляється із так званим радником "голови" окупованого Криму Рустемом Німетуллаєвим.

Німетуллаєв запропонував Сиваку використовувати районні заправки, оскільки ними наразі ніхто не користується. Він заявляє, що законами так званої "спецоперації" ними можна користуватися.

"Якщо можна буде працювати через кинуті заправки, сьогодні ж ніхто туди бензин не возить? Ні! Ну, за законами спецоперації можна користуватися ними. Ми завозимо, зливаємо та продаємо", – сказав окупант з Криму.

При цьому він пообіцяв, що організацію роботи візьме на себе й завезе бензин.

Генічеський "гауляйтер" охоче погоджується з пропозицією, але переймається щоб "бабло з-під носа не забрали…", бо не хоче залишитись без додаткового "заробітку".

"Ну, треба ж персонал... Ти ж розумієш у чому проблема?! Лавандос, як? Тобто мені потрібно організувати інкасацію, аудит, щоб вони нічого не перли", – говорить колаборант.

"Тож ідеї "руZZкого міра" розраховані хіба що на глядачів росТБ. А українські території їм потрібні, щоб грабувати нашу країну у промислових масштабах", - наголошують в СБУ.

Раніше УНІАН писав, що на Херсонщині в окупованому Генічеську військові РФ виплачуватимуть "пенсію" місцевим жителям у рублях. Люди отримують готівку на руки, але відразу ж конвертують її в гривні.

Місто знаходиться під контролем російських військ майже з самого початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Попри це, місцеві чинять неабиякий опір загарбникам. В березні жителі Генічеська спалили військкомат, в якому розташувалися російські військові.

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