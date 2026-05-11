На півдні росіяни продовжують проводити десятки штурмів, попри 'перемирʼя', - Волошин

Лише за останні два дні на півдні сталося понад 60 бойових зіткнень.

На південному напрямку російські війська не знижують інтенсивності бойових дій, попри оголошені окупантами "режими перемир’я". Щодня фіксуються десятки штурмів, а також висока активність дронів і артилерії. Про це "Укрінформу" повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

За його словами, нинішню ситуацію складно назвати перемир’ям, адже російські підрозділи продовжують штурмові дії майже з тією ж інтенсивністю, що й раніше. Кількість атак суттєво не змінилася - протягом днів, коли РФ заявляла про "перемир’я", українські військові фіксували від 25 до 30 штурмів на добу.

Волошин уточнив, що лише за останні два дні на півдні сталося понад 60 бойових зіткнень. Так, 9 травня було зафіксовано 29 атак, а 10 травня - вже 32. Найбільша активність спостерігалася на Гуляйпільському напрямку, де відбулося 27 штурмових дій.

Водночас речник зазначив, що російські війська частково скоротили використання авіації та ударних дронів типу "Шахед", однак продовжують інтенсивне використання дронів-камікадзе та артилерії.

"Можна відзначити лише те, що фактично не завдає ударів авіацією і не застосовує кориговані авіаційні бомби. Крім того, припинив завдати удари безпілотними літальними апаратами типу "Шахед"/"Герань", - зазначив Волошин.

За його словами, за минулу добу було зафіксовано лише три такі удари, хоча до оголошення так званого "перемир’я" ворог застосовував до 150 "Шахедів" по південних регіонах.

Разом із тим, додав військовий, противник продовжує активно використовувати дрони-камікадзе та розвідувальні безпілотники. На південному напрямку щодня фіксують до двох тисяч FPV-дронів, а також близько 300 розвідувальних БпЛА, що свідчить про збереження високої інтенсивності бойових дій.

Ситуація на півдні країни - що відомо

Як писав УНІАН, у місті Гуляйполе у Запорізькій області не залишилося жодної вцілілої будівлі через масовані обстріли російських окупантів. Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин заявив, що населений пункт фактично знищений, а заяви про нібито "мирне життя" там не відповідають дійсності.

Там проблематично знайти просто вцілілу стіну. Російські війська активно мінують місцевість та намагаються просуватися вперед - бої точаться у "сірій зоні", де фактично немає стабільної лінії фронту.

