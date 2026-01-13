РФ намагається взяти Оріхів у кліщі: експерт розкрив мету окупантів

Ворогу вдалося просунутися на Гуляйпільському напрямку, скориставшись перекиданням військ України.

Російські окупанти намагаються сформувати "кліщі" навколо Оріхова Запорізької області, атакуючи як з лівого, так і з правого флангів. Таку думку в інтервʼю "OBOZ.UA" висловив військовий експерт Владислав Селезньов.

"Бої, які зараз точаться на захід і схід від Степногірська, свідчать про те, що противник намагається взяти цей населений пункт "у кліщі". Вони також абсолютно очевидні. Якщо ми трошки збільшимо карту, то побачимо, що навколо Оріхова починають формуватися "кліщі" оперативного напівоточення. Так, поки що вони ще перебувають у зародковому стані, але з усім тим тенденції досить тривожні", – сказав Селезньов.

Він додав, що РФ вдалося просунутися на Гуляйпільському напрямку після того, як Україна перекинула звідти війська для посилення Покровська й Мирнограда. За словами експерта, наразі у цьому районі РФ має можливість атакувати малими групами не лише саме Гуляйполе, а й населені пункти, які розташовані західніше.

Відео дня

"Якщо противник зможе накопичити серйозні ресурси на захід від Гуляйполя, то не тільки наші частини, які перебувають у районі цього населеного пункту, можуть опинитися в оперативному оточенні – може виникнути серйозна загроза для наших оборонців Оріхового. Фактично з лівого флангу нашої оборони цілком реально може бути створено передумови для того, щоб наші оборонці потрапили у досить складну ситуацію", – додав Селезньов.

Ситуація на фронті: важливі новини

Раніше аналітики DeepState повідомляли про просування росіян в районах Покровська та Вовчанська. Також на Харківщині РФ мала успіхи поблизу селища Вільча Вовчанської громади.

Тим часом Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що у 2025 році РФ планувала окупувати правобережну частину Херсонської області та вийти до Одеси. Також Головком зазначив, що росіяни планували завершити окупацію Донецької, Луганської та Запорізької областей.

Вас також можуть зацікавити новини: