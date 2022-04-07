Зараз відомо, що окупанти насильно вивезли не менше 40 тисяч жителів Маріуполя.

Російські загарбницькі війська насильно вивезли персонал і пацієнтів з ще однієї лікарні Маріуполя.

Про це йдеться в повідомленні міської ради Маріуполя в Telegram.

Зокрема, персонал та пацієнти міської лікарні № 4 ім. Мацука були примусово вивезені з Маріуполя на тимчасово окуповану територію України.

"Відомо про те, що в медичний заклад прийшли озброєні люди, які в ультимативній формі повідомили, що лікарі та пацієнти повинні виходити та сідати в транспорт окупантів. Виснажені й налякані люди були змушені виконати накази російських терористів. Що буде далі з вивезеними людьми - невідомо. Раніше вже були підтверджені випадки, коли людей відправляли в депресивні регіони Росії", - йдеться в повідомленні.

У міськраді зазначили, що зараз формується єдина база незаконно депортованих людей для того, щоб потім повернути кожного маріупольця в Україну.

"Ми вже розуміємо, що окупанти насильно вивезли не менше 40 тисяч жителів Маріуполя. Наша мета - створити дієвий механізм повернення цих людей. Це складна робота, яку ми ведемо в повній координації з Павлом Кириленком, головою Донецької обласної Військової адміністрації", - додав міський голова Вадим Бойченко.

Війна проти України: