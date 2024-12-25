У Росії закінчується запас бронетехніки.

У російських окупантів на фронті закінчується бронетехніка, і вони використовують для штурмів малолітражні легкові автомобілі, зокрема - радянські "Жигулі".

Як пише оглядач Forbes Девід Акс, один із таких випадків був нещодавно зафіксований на Луганщині, коли двоє "Жигулів", один із яких - зухвало рожевого кольору, пронеслися в бік українських позицій, ставши легкою мішенню для українських безпілотників. Унаслідок відповідної атаки українських сил щонайменше один із "Жигулів" було підбито, а його пасажирів убито.

"Атака на автомобіль стала останньою в низці таких нападів. Минулого тижня російські війська зібралися під Покровськом на Донеччині, заштовхалися щонайменше в сім легкових і вантажних автомобілів і рушили до української лінії. На одній з машин майорів старий радянський прапор", - зазначає Акс, додаючи, що і ця атака була успішно відбита українськими силами.

Російська промисловість нездатна замінити критичні втрати бронетехніки на фронті, тому дедалі частіше в цих штурмах беруть участь вантажівки, фургони і навіть легкові автомобілі, зазначає Акс.

При цьому, вказує він, російські командири знали, що нестача машин не за горами. Цієї осені деякі регіональні командування почали запасатися легковими автомобілями, вантажівками і фургонами.

Водночас через численність і безперервність російських штурмів принаймні деякі з них знаходять слабкі місця в українській обороні та прориваються крізь неї, підкреслює аналітик.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, раніше полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський заявив, що у росіян немає зараз достатньої кількості сил і ресурсів для того, щоб проводити одночасні великі наступальні дії на кількох ділянках фронту.

Аналітики ISW писали, що Володимир Путін, можливо, дав вказівку російському військовому командуванню відкласти захоплення Покровська на користь просування до адмінкордонів Донецької та Дніпропетровської областей.

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