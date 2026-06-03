У Кронштадті могло статися дещо важливіше за удар по нафтовій інфраструктурі, - ЗМІ

Саме там розташована одна з ключових баз Балтійського флоту РФ, а також стратегічно важливий "Кронштадтський морський завод".

Українські Сили оборони завдали серії далекобійних ударів по об'єктах у Ленінградській області Росії. Найбільшу увагу привернула масштабна пожежа на Петербурзькому нафтовому терміналі, однак експерти звертають увагу, що значно важливішими могли виявитися наслідки атаки на військові об'єкти у Кронштадті.

Саме там розташована одна з ключових баз Балтійського флоту РФ, а також стратегічно важливий "Кронштадтський морський завод", який займається ремонтом і модернізацією бойових кораблів російського флоту, пише Defense Express.

Пожежа на нафтовому терміналі під Санкт-Петербургом була зафіксована численними відео та фотографіями. За попередніми даними, внаслідок атаки було пошкоджено кілька резервуарів із нафтою. Об'єкт відіграє важливу роль у системі експорту російської нафти через Балтійське море.

Відео дня

Втім, наслідки удару по Кронштадту можуть мати значно більший військовий ефект. Офіційно повідомлялося про ураження військових цілей на території бази, однак через обмежену кількість кадрів поки складно повністю оцінити масштаби пошкоджень.

Особливе значення має саме судноремонтний завод у Кронштадті. Підприємство використовується для ремонту та модернізації кораблів ВМФ Росії, включаючи корвети проєкту 20380 та підводні човни типу "Варшавянка". На заводі регулярно ремонтують не лише кораблі Балтійського флоту, а й судна з інших російських флотів.

Супутникові знімки, зроблені наприкінці травня, свідчили про перебування у сухому доці корабля довжиною близько 100 метрів, що відповідає параметрам корветів проєкту 20380. Біля причалів також перебував великий корабель, схожий за розмірами на фрегат.

Пізніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що за попередньою інформацією в результаті атаки було уражено кораблі та об'єкти інфраструктури в порту Кронштадт.

Додатково співзасновник компанії Fire Point Денис Штілерман заявив про можливе ураження двох російських кораблів під час атаки. Згодом командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді оприлюднив відео удару по російському корвету "Бойкий", який перебував у сухому доці "Кронштадтського морського заводу".

Якщо інформація про серйозні пошкодження або знищення корабля підтвердиться, це може стати одним із найвідчутніших ударів по інфраструктурі Балтійського флоту РФ за останній час. На відміну від нафтових резервуарів, які можуть бути відновлені або компенсовані запасами, втрата бойових кораблів та ремонтних потужностей напряму впливає на військові можливості Росії.

Удар по Кронштадту

Нагадаємо, у порту Кронштадт був уражений дронами російський корвет-носій ракетної зброї "Бойкий", повідомив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді у Telegram.

Українські далекобійні дрони, які атакували новий завод "Кронштадт" у Дубні 28 травня, завдали значних пошкоджень підприємству та показали феноменальну точність ураження.

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