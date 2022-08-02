Корабельне угруповання флоту супротивника складається з 14 бойових кораблів та катерів, зазначили в оперативному командуванні "Південь".

Шторм у Чорному морі підвищує мінну загрозу.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Збройних сил України Владислав Назаров у зведенні за добу, 1 серпня.

"У Чорному морі роздуває шторм, що підвищує мінну загрозу", - зазначив він.

За словами Назарова, корабельне угруповання ворожого флоту складається з 14 бойових кораблів та катерів.

"Місце їх маневрування залишається в ракетно безпечних ділянках. У той час як два ракетних носії тримають 16 "Калібрів" напоготові, а три ВДК (великі десантні кораблі - Ред.) - на чергуванні", - додав спікер командування.

Нагадаємо, супротивники вдерлися на територію України рано вранці 24 лютого. Вороги також завдавали по нашій території ракетні удари, зокрема, з моря. У середині липня президент Володимир Зеленський повідомив, що РФ вже випустила по нашій державі понад три тисячі ракет.

Щоб на нашу землю не висадився ворожий десант, деякі частини Чорного моря було заміновано.

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