На думку бюро, реальні цифри значно вищі, особливо на захоплених територіях.

Кількість жертв серед цивільного населення України внаслідок російської агресії зростає з кожним днем.

За даними ООН, з 24 лютого по 30 березня 2022 року зафіксовано 3167 випадки загибелі або поранення мирних жителів: 1232 загиблих і 1935 поранених. При цьому, на думку бюро, реальні цифри значно вищі особливо на захоплених територіях, передає "Інтерфакс".

Статистика по регіонах

У Донецькій і Луганській областях було зафіксовано 338 убитих і 743 поранених на підконтрольній Україні території, 66 убитих і 245 поранених – на окупованій;

В інших областях України було 828 убитих і 947 постраждалих.

За даними правозахисного бюро, більшість постраждалих загинули від вибухової зброї з великою площею ураження, в тому числі в результаті обстрілів з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, а також ракетних і авіаційних ударів.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Миколаївській обласній держадміністрації, нанесеного російськими військами 29 березня, загинули щонайменше 20 осіб. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають.

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