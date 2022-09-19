Разом з тим понад 70% українців вважають, що Захід ще не "втомився" від України та продовжує надавати підтримку й очікує на завершення війни на прийнятних для нашої держави умовах.

Майже 90% громадян вважає, що влада не погодиться на неприйнятні для України компроміси з Росією.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 7 по 13 вересня.

"Лише 5% українців поділяють наратив про "зрадницьку" владу, яка "готова і може піти на неприйнятні для України компроміси з Росією". Натомість 87% українців вважають, що влада України не піде на неприйнятні компроміси", - зазначають соціологи.

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Так, у всіх регіонах України не менш як 80% вважають, що влада не може піти на неприйнятні компроміси (так вважають від 91% на заході до 80% на сході), й лише 3-9% залежно від регіону вважають, що влада може піти на такі компроміси.

Також, за даними опитування, лише 15% українців вірять, що Захід "втомлюється" від України та хоче, щоб Україна вела перемовини з Росією.

Водночас 73% українців вважають, що Захід продовжує надавати підтримку України і очікує завершення війни на прийнятних для України умовах.

"І в цьому випадку ми бачимо загалом єдність поглядів жителів різних регіонів – від 67% на заході до 75% на сході вважають, що Захід продовжує активно підтримувати Україну (водночас наратив "розколу", що Захід "втомився", поділяють 13-18% залежно від регіону)", - йдеться у прес-релізі за результатами опитування.

Як проводилось опитування

Опитування проведено методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 2 тис. респондентів від 18 років, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого).

За словами соціологів, формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%; 2,1% для показників, близьких до 25%; 1,5% - для показників, близьких до 10%; 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Однак за умов війни до зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Зокрема, через вимкнення окупантами телефонного зв’язку вдалося опитати менше респондентів, що проживають в окупованих населених пунктах, зокрема 0,3%.

Водночас у КМІС наголосили, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.