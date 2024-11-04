Перші військові КНДР потрапили під обстріл на Курщині, - ЦПД

Росія вже почала застосовувати ці сили на Курському напрямку.

Північнокорейські війська вже вступили у бій із Збройними силами України на Курському напрямку. Наразі відомо, що сили КНДР вже потрапили під обстріл.

Про це заявив очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко у Telegram.

"Перші військові КНДР вже потрапили під обстріл на Курщині", - заявив Коваленко, упустивши деталі.

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Армія Північної Кореї на війні з Україною - що повідомлялося

Нагадаємо, у Держдепі США підтвердили, що Північна Корея відправила до Росії близько 10 тисяч військових. При цьому зазначалося, що війська КНДР уже найближчими днями можуть узяти участь у бойових діях проти України.

Крім того, у ГУР розповіли, чим озброєні солдати КНДР, яких РФ перекинула до кордонів України. За даними відомства, їх переміщували за допомогою щонайменше 28 військово-транспортних бортів ПКС.

У The Wall Street Journal писали, що рішення Північної Кореї про відправку військ ставить перед дилемою Китай, перевіряючи межі його здатності впливати на сусідів.

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