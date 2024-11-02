Північнокорейські військові, зокрема, отримали "Фєнікси", поділилися у ГУР МО.

В останній тиждень жовтня 2024 року держава-агресор Росія перекинула з приморського краю РФ до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії КНДР.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Зазначається, що північнокорейські війська переміщували за допомогою щонайменше 28 військово-транспортних бортів ПКС РФ.

Згідно з повідомленням ГУР МО, КНДРівців озброїли, зокрема, 60-мм мінометами та автоматами АК-12.

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Крім того, за даними розвідки, військовим з Північної Кореї видали кулемети РПК/ПКМ, снайперськими гвинтівками СВД/СВЧ, ПТРК "Фєнікс" та РПГ-7:

"Також північним корейцям чи, як їх називають у російській окупаційній армії, "особливим бурятам" видали трохи приладів нічного бачення, тепловізорів, коліматорних прицілів та біноклів".

У центрі уваги Північна Корея - новини, які вже відомі

Раніше високопоставлені представники української розвідки розповіли виданню Financial Times, що близько 3000 північнокорейських військовослужбовців були перевезені до Курської області РФ.

Представник України у Радбезі ООН Сергій Кислиця заявив, що військові з КНДР, відправлені на допомогу Росії для участі у війні проти України, як очікується, почнуть брати безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони вже в листопаді.

Командир Центру розвідки міністерства оборони Естонії Антс Ківісельг висловив думку, що участь військових КНДР у війні в Україні не викличе суттєвих змін, вони лише зазнають великих втрат.

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