На думку Фесенка, Путін не піде просто так з України після перших невдач.

Після того як Росія вторглася на територію незалежної України, президент країни-окупанта Володимир Путін вже не заспокоїться.

Такий прогноз озвучив політолог Володимир Фесенко, повідомляє НВ.

Він також підкреслив, що є цілий ряд факторів, які говорять про можливість затягування війни Росії в Україні.

"Путін не заспокоїться, він не піде просто так з України після перших невдач. Тому треба готуватися до відбиття нових атак російської армії... Необхідна довгострокова програма постачання Збройних сил України. Це обов'язкова умова нашої майбутньої перемоги", - заявив Фесенко.

На думку Фесенка, Путін не піде просто так з України після перших невдач.

"Пряма російська загроза країнам-членам Альянсу сприймається як довготривала. Північноатлантичний Альянс має терміново відновити себе саме як реальну оборонну структуру. Це передбачає і термінове збільшення військових витрат країн-членів НАТО. Фактично мова має йти про нарощування виробництва озброєння і зміцнення оборонного потенціалу НАТО", - зазначив Фесенко.

Війна проти України: