Після того як Росія вторглася на територію незалежної України, президент країни-окупанта Володимир Путін вже не заспокоїться.
Такий прогноз озвучив політолог Володимир Фесенко, повідомляє НВ.
Він також підкреслив, що є цілий ряд факторів, які говорять про можливість затягування війни Росії в Україні.
"Путін не заспокоїться, він не піде просто так з України після перших невдач. Тому треба готуватися до відбиття нових атак російської армії... Необхідна довгострокова програма постачання Збройних сил України. Це обов'язкова умова нашої майбутньої перемоги", - заявив Фесенко.
На думку Фесенка, Путін не піде просто так з України після перших невдач.
"Пряма російська загроза країнам-членам Альянсу сприймається як довготривала. Північноатлантичний Альянс має терміново відновити себе саме як реальну оборонну структуру. Це передбачає і термінове збільшення військових витрат країн-членів НАТО. Фактично мова має йти про нарощування виробництва озброєння і зміцнення оборонного потенціалу НАТО", - зазначив Фесенко.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України.
- Світові бренди масово йдуть з російського ринку.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 25 березня 2022 року за підрахунками ООН жертвами російських окупантів стали понад 1000 мирних українців.