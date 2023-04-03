Водночас президент вважає, що українці мають досвід, щоб перемагати.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що попереду Україну очікують непрості битви і непростий час. Про це глава держави сказав у Чернігові з нагоди річниці звільнення північних областей України від російської окупації.

"Вже понад 400 днів ми всі разом захищаємо нашу державу в цій повномасштабній війні. Після звільнення наших північних регіонів ми змогли також повернути український прапор багатьом містам, селам нашої Харківщини, нашого півдня, восени – нашої Херсонщини і Херсону. Попереду ще великий шлях, ще непрості битви, непростий час. Але у нас є досвід. Досвід того, що дозволяє нам українцям перемагати, бути на своїй землі і боротися, і берегти нашу, перш за все, внутрішню єдність, допомагати кожному і кожній, хто поруч б'ється за Україну, хто працює заради України, дбає про нашу державу, про нашу Україну", – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що важливо "бути фортецею на рівні особистому та свого містечка, селища, міста, і щоб фортецею ми залишались на рівні всієї держави, всієї України".

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Війна в Україні: актуальні новини

Видання Bloomberg пише, що війна в Україні досягає переломного моменту. Зазначається, що одним із чинників, який на це вказує, є вбивство російського "воєнкора" Владлена Татарського в Санкт-Петербурзі, який різко критикував російське командування за провали на фронті.

Також глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що Росія нібито "юридично" контролює Бахмут. Генерал-полковник Олександр Сирський, який командує Сухопутними військами, спростував цю заяву, наголосивши, що місто конролюють ЗСУ.

Крім того, з російського полону повернулися ще 12 українців. З них пʼятеро осіб – важкопоранені. Серед звільнених полонених двоє цивільних.

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