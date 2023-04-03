Видання відзначило кілька чинників, котрі вказують на це.

Війна Росії проти України, ймовірно, доходить до переломного періоду. Як повідомляє інформаційний ресурс Bloomberg, на це тому числі вплинули і нещодавні події.

Вбивство російського пропагандиста Владлєна Татарського є ще одним поворотом у війні. Видання вказує на те, що Максим Фомін (справжнє ім’я вбитого) мав велику аудиторію і різко критикував військове керівництво РФ за невдачі на полі бою.

Інші російські націоналісти також скаржаться на те, що військова поразка все ближче і є неминучою. Причиною цьому є в тому числі і накопичування Україною сил для анонсованого контрнаступу.

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У випадку, якщо Україна поверне стільки ж або більше територій, ніж під час контрнаступу на Харківщину і Херсонщину минулого року, це призведе до ще більшої кількості внутрішніх конфронтацій в Росії. Це підвищить градус у боротьбі за скидання відповідальності у невдачах РФ на війні.

Зараз іде все не так, як передбачав раніше Володимир Путін, відзначає Bloomberg.

Поточна ситуація на фронті: свіжі новини

Генеральний штаб Збройних сил України зранку 3 квітня Генштаб повідомляв про велику кількість провалів у росіян. За минулу добу окупанти 70 разів намагалися атакувати на різних напрямках, але діяли вкрай невдало.

Кількість вбитих росіян на війні проти України перевищила позначку в 175 тисяч. За вчорашній день Сили оборони відправили до Кобзона більше шести сотень окупантів.

За минулу добу росіяни завдали ударів по 92-х населених пунктах України. Відомо про загибель 10 мирних жителів.

Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що Бахмут залишається під контролем ЗСУ. У той же час ворога там втрачає свої сили.

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