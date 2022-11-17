З відповідною позицією глава держави звертається до міжнародних партнерів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що лише повний захист українського неба спонукатиме Російську Федерацію до припинення війни.

Як повідомив глава держави у вечірньому зверненні, Україна знову повторює міжнародним партнерам, що лише повний захист українського неба убереже Україну та Європу "від багатьох можливих ескалацій російської агресії і точно спонукатиме Росію до справжнього припинення війни".

"Не тієї пропаганди, яка сьогодні звучить з Кремля про нібито готовність до переговорів, щоб виграти трохи часу і зібратись з силами до нових ударів, а до справжнього миру", – наголосив Зеленський.

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Водночас, президент подякував Фінляндії і Швеції за рішення надати Україні нову оборонну підтримку.

"Це дуже вагамо. Кожне таке рішення держав робить їх співтворцями нашої перемоги і майбутнього миру", – сказав Зеленський.

Військова допомога Україні

17 листопада 2022 року парламент Швеції схвалив зміни до держбюджету, якими передбачається виділення Україні військової допомоги на рекордну суму. Йдеться про $287 мільйонів.

Раніше про новий пакет військової допомоги оголосили в Фінляндії. Україні передадуть оборонне обладнання на суму 55,6 млн євро.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Україна вже отримала 8 млрд євро на військову допомогу від Євросоюзу і окремо від країн-членів ЄС.

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