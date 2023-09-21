Видання зазначило, що просити про припинення вогню або про початок переговорів безглуздо.

Контрнаступ ВСУ, який почався в червны, передбачав відвоювання значної кількості земель, щоб у Києва була сильна позиція на майбутніх переговорах.

Однак цей план не спрацював, пише видання The Economist. Видання зазначило, що просити про припинення вогню або про початок переговорів безглуздо, оскільки президент РФ Володимир Путін не показує ніякої готовності до них. "Він чекає, коли Захід втомиться і сподівається на переобрання Дональда Трампа президентом США", - пише газета.

"Припинення вогню буде просто паузою, щоб переозброїтися і підготуватися до нового нападу. Якщо українці перестануть воювати, вони можуть втратити свою країну", - зазначає видання і додає, що і Україна, і її західні союзники починають усвідомлювати, що це війна на виснаження.

Відео дня

Журналісти видання висловили думку, що і українській владі та її союзникам потрібно переосмислити військову стратегію і те, як управляти її економікою. "Замість того щоб прагнути "перемогти", а потім відновитися, метою має бути забезпечення того, щоб Україна мала достатню силу для ведення тривалої війни і могла процвітати, незважаючи на неї", - зазначили у виданні.

Також в матеріалі журналісти відзначили, що Україні потрібно мобілізувати ресурси і змінити правила гри, оскільки нова тактика і технології можуть наблизити перемогу над РФ. "Поряд з наступальною здатністю Україна повинна підвищити стійкість. Крім важкого озброєння, їй потрібна допомога в технічному обслуговуванні для ведення багаторічної війни: ремонт, постачання артилерії та підготовка кадрів. Найбільше тривала війна вимагає кращої протиповітряної оборони. Україна не зможе процвітати, якщо РФ буде підривати інфраструктуру і цивільне населення", – йдеться в статті.

Крім того, на думку журналістів українська економіка повинна перейти від залежності від допомоги до залучення інвестицій, навіть незважаючи на те, що конфлікт не вщухає.

"В України великий потенціал: від виробництва зброї до переробки більшої кількості продукції, вирощеної на своїх фермах. Завдання полягає в тому, щоб заохотити місцеві та іноземні фірми інвестувати більше, а також повернути назад українців, які втекли від війни", - вважають у виданні.

"Дорожня карта вступу в ЄС протягом 10 років дала б надію українцям і прискорила б економічні реформи. Така ж обіцянка надихнула більшу частину країн Східної Європи в 1990 роках", - пише The Economist.

При цьому журналісти відзначили, що поразка України означатиме появу провальної держави і наближення путінської машини вбивств до кордонів ЄС. "Успіх - це поява нового члена ЄС з 30 млн добре освічених людей, найбільшою в Європі армією і великою сільськогосподарською та промисловою базою", - констатувало видання.

Закінчення війни в Україні: прогнози

Днями президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що тільки влада Україна і РФ вирішують, коли припиниться війна. При цьому окупований Крим зараз повернути Києву неможливо.

А 19 вересня Міністр оборони США Ллойд Остін переконаний, що час не на боці президента Російської Федерації Володимира Путіна, тому що українці у війні вистоять довше Кремля.

Вас також можуть зацікавити новини: