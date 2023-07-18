Зокрема, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що реальна війна на практиці відрізняється від війни на папері.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі не вважає сповільнення контрнаступу Збройним сил України провалом. Як передає кореспондент УНІАН, про це Міллі заявив на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-14"), яке відбувалося у віртуальному форматі.

Зокрема, генерал США відповів на запитання, чи контрнаступ Сил оборони України застопорився з огляду на те, що наступ відбувається повільніше, аніж очікувалося.

Як сказав Міллі, у першу чергу, російські загарбники мали декілька місяців, аби створити складну лінію оборони. "Це не зовсім з'єднані лінії окопів як під час Першої світової війни, але вони не зовсім відрізняються від неї. Багато складних мінних полів, "зубів дракона", колючих дротів і окопів тощо. Вони мають дуже широку зону безпеки в глибину, і вони створили імовірно не менше двох, а навіть і трьох основних оборонних поясів. Вони мали багато часу, аби це підготувати", - сказав Міллі.

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При цьому, генерал США відзначив, що російські війська зазнають багато втрат, бо вони погано підготовлені і неналежно оснащені, їхнє матеріально-технічне забезпечення незначне, а їхній моральний дух низький. "Російська ситуація не дуже добра, але, незважаючи на це, вони воюють завдяки замінуванню полів", - сказав Міллі.

Водночас, за його словами, українці ще не залучили до контрнаступу значну частину бойової потужності.

"Я не скажу, що станеться у майбутньому, тому що це буде українське рішення щодо того, коли і де вони залучать свої резерви. Але зараз вони зберігають свою бойову потужність, і вони повільно та цілеспрямовано прокладають собі шлях через усі ці заміновані поля. Це складна битва, дуже непроста битва", - наголосив Міллі.

Генерал США зазначив, що наступ українських сил розпочався 5-6 тижнів тому, і заздалегідь перед цим було пророблено декілька сценаріїв, які передбачали здобуття певного прогресу на полі бою, але наступ сповільнився. "Чому саме? Тому що це відмінність війни на папері від реальної війни", - наголосив Міллі і додав, що участь у війні беруть справжні люди і техніка, які мають справу з замінованими полями, через які гинуть солдати.

"Коли це відбувається, підрозділи сповільняються. І це виправдано для того, аби вижити і прорватися через ці заміновані поля. Вони працюють над цим для проходження. І це далеко від провалу. На мою думку, я вважаю, що занадто рано робити такі висновки. Я думаю, що ще багато битв попереду. І я дотримуватимусь того, про що ми говорили раніше: це буде довготривало, складно і криваво", - наголосив Міллі.

При цьому, як сказав міністр оборони США Ллойд Остін, підготовка українських військ ще не завершена. "Я нагадаю вам, що це не кінець. Ми продовжуємо створювати бойову потужність, навчати та оснащувати три бригади зараз у Німеччині. Інші навчальні заходи тривають в регіоні... Країни продовжують надавати платформи. Ми говоримо про додаткові танки Leopard і бойові машини піхоти, які на підході, а також про артилерійські системи", - сказав Остін.

Міністр оборони США запевнив, що відповідна робота продовжиться, і зокрема, Сполучені Штати продовжать докладати зусилля для передачі Україні додаткових бойових машин Bradley та Stryker, і артилерійських систем.

"Наша робота продовжується. І ми збираємося зробити все, що зможемо, аби забезпечити успіх українців", - наголосив Остін.

Як сказав міністр оборони США, Україна продовжує здобувати успіх, а російські втрати зростають.

"Сьогодні ми знову зобов'язалися підтримувати Україну під час її вирішального контрнаступу і на довгострокову перспективу. І зараз не час призупинятися", - наголосив Остін.

Крім того, Міллі зазначив, що завдяки колективним зусиллям Контактної групи вже підготовлено 17 бригад для контрнаступу і понад 63 тисячі військових. З них, США підготували 15 тис і відповідна підготовка триває.

Контрнаступ ЗСУ - головне

Контрнаступ ЗСУ триває з початку червня 2023 року. Протягом перших тижнів українським військам, як потім з'ясувалося - високою ціною, вдалося звільнити 8 населених пунктів на стику Запорізької і Донецької областей.

Втім, невдовзі експерти констатували "згасання імпульсу контрнаступу", йшлося як про уповільнення просування українських сил, так й про обмежені успіхи. США досі чекають на блискавичний прорив ЗСУ в обороні росіян, що, на думку військових, нібито є умовою успіху наступальної операції.

При цьому в Україні неодноразово вказували, що для такого прориву недостатньо ресурсів, зокрема - західної авіації, на чому наголошував свого часу Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Також проблемою у просуванні ЗСУ стали мінні поля, відсутність паритету в озброєнні і БПЛА, які Росія виробляє масово.

Сьогодні, 18 червня, генерал Олександр Сирський підкреслив, що швидкий успіх українського контрнаступу в поточних реаліях "практично неможливий".

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