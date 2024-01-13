Також знищені кілька ЗРК противника та пункт управління.

Українські військові продовжують активними діями завдавати російським окупантам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Як йдеться у ранковому зведенні Генштабу, за добу авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 зенітно-ракетних комплексах противника.

Крім того, підрозділами ракетних військ завдано ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, артилерійському засобу, двох засобах протиповітряної оборони, складу боєприпасів та радіолокаційній станції противника.

Відео дня

У свою чергу ворог завдав 7 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. "Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - повідомили у Генштабі.

Війна в Україні: новини

Протягом доби на фронті відбулося 89 бойових зіткнень. Найбільше атак окупанти провели неподалік Первомайського та Невельського. Також гаряче було на Мар’їнському напрямку. Там українські воїни продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 26 атак.

Вас також можуть зацікавити новини: