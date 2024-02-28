Також підрозділами Повітряних сил ЗСУ знищено два винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Українські захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу. Там повідомили, що протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу противника. Також підрозділами Повітряних сил ЗСУ знищено два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та чотири розвідувальних БпЛА.

Крім того, підрозділами ракетних військ завдано ураження по чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, двох артилерійських засобах, одному засобу протиповітряної оборони та двох радіолокаційних станціях противника.

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Протягом доби на фронті відбулося 102 бойових зіткнення. Ворог завдав 8 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Найгарячіше було на Новопавлівському напрямку, де сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та західніше Побєди Донецької області, де ворог, 29 разів намагався прорвати оборону ЗСУ, також відбито ще чотири атаки противника в районах південніше Вугледара, Старомайорського та Урожайного Донецької області.

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