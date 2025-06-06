Як завжди, заява російського Міноборони більшою мірою складалася з пропаганди, ніж із фактів.

Нічний ракетно-дроновий обстріл України, під час якого було завдано ударів, зокрема, по житлових будинках і рятувальниках, які їх гасили, це і була "відповідь" російського агресора на знищення його військової авіації під час операції "Павутина". Відповідну заяву опублікувала прес-служба Міноборони РФ.

"Сьогодні вночі у відповідь на терористичні акти київського режиму ЗС РФ завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного, морського і наземного базування, а також ударними БПЛА", - йдеться в повідомленні.

Військове відомство агресора стверджує, що удару було завдавано по конструкторських бюро, підприємствах, де виробляють або ремонтують зброю і техніку, а також по складах зброї та центрах підготовки операторів дронів.

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При цьому в Міноборони стверджують, що "всі призначені об'єкти вражено", хоча 100-відсоткове ураження всіх цілей є абсолютно неможливим і недосяжним в умовах реальної війни.

Російський удар по Україні

Як писав УНІАН, минулої ночі російський агресор здійснив черговий масований удар ракетами та дронами, який цього разу вирішили призначити "відповіддю" на оборонні дії України.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог запустив понад 450 засобів повітряного нападу - 407 безпілотників типу "Шахед" і 45 ракет різних типів. Силам ППО вдалося збити 199 безпілотників (ще 169 були локаційно втрачені) і 36 ракет.

При цьому російські ракети і дрони вразили цілі в 13 локаціях, ще в 19 місцях зафіксовано падіння збитих засобів ураження. Станом на ранок було відомо про 49 поранених і трьох загиблих - загинули рятувальники.

Серед цілей, які росіяни вразили у відповідь на удари по їхніх військових літаках, стали, наприклад, житлові багатоповерхівки в Києві та Луцьку.

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