Наразі відомо про одного загиблого чоловіка та сімох поранених.

В Харкові росіяни вдарили по приватному дитячому садку, є загиблий та постраждалі. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Оновлено о 12:29. Президент Володимир Зеленський відреагував на удар по дитсадку у Харкові, наголосивши, що немає і не може бути жодного виправдання цього.

"Удар російського безпілотника по дитячому садочку в Харкові – після ночі масованої атаки. На жаль, відомо про одного загиблого. Мої співчуття рідним. Станом на зараз семеро людей постраждали. Їм надається медична допомога. Всі діти евакуйовані й перебувають в укриттях. За попередньою інформацією, у багатьох гостра реакція на стрес", - зазначив президент.

За словами Зеленського, очевидно, що "Росія нахабніє".

"Ці удари – це плювок Росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні. Бандитів і терористів можна поставити на місце лише силою", - заявив глава держави.

Оновлено о 12:22. За інформацією Терехова, станом на зараз відомо про одного загиблого чоловіка та сімох постраждалих людей.

"Інформація про поранення дітей підтвердження, на щастя, не знайшла", - додав мер.

Раніше він повідомляв про влучання у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі та про поранення дітей. Також на місці удару сталася пожежа.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував про чотирьох постраждалих внаслідок ворожої атаки.

"Щонайменше двоє з них — у тяжкому стані. Медики працюють на місці", - поінформував він.

Згодом Синєгубов додав, що внаслідок ворожої атаки загинув 40-річний чоловік, п’ятеро постраждали. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу.

Також, за словами мера Харкова, усі діти були евакуйовані з дитячого садочка.

Терехов заявив, що удар був, ймовірно, "Шахедом".

Ворожа атака на Україну 22 жовтня: що відомо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що від атаки росіян уночі і вранці 22 жовтня постраждали 10 областей. Загинули шестеро людей, з яких двоє дітей.

За його словами, це ще одне підтвердження, що Росія не відчуває достатнього тиску за затягування війни. Він зазначив, що під ударами були звичайні міста, в основному енергетика, але є багато влучань і в житлові будинки. Сталися пожежі в Запоріжжі, були влучання в будинки в Києві.

У переліку постраждалих регіонів - Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області.

Вранці було відомо про 17 постраждалих людей.

