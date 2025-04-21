Повітряна тривога в деяких областях ще не закінчилася.

Нічна атака російських дронів, перша після закінчення "великоднього перемир'я", триває, внаслідок чого в кількох українських містах пролунали вибухи.

Зокрема, Повітряні сили повідомили про рух "шахедів" і роботу ППО в кількох областях. У Київській області, як повідомила під ранок обласна адміністрація, працювала ППО. Про прильоти поки нічого не повідомляють.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що в місті було чути вибухи. Крім цього серія вибухів пролунали в Черкасах, Хресоні та Одеській області.

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За даними Суспільного, у Черкасах було чути принаймні 8 вибухів.

За інформацією моніторингових каналів, у повітряному просторі України одночасно перебували кілька десятків безпілотників-камікадзе. Крім того, близько п'ятої ранку Повітряні сили України повідомляли про дві крилаті ракети, що летіли через Чорне море в напрямку Миколаївської області.

Даних про наслідки нальотів дронів і ракетного удару поки немає. У деяких областях повітряна тривога триває. Нині у повітряному просторі України фіксується близько 13 БпЛА.Основне скупчення – над Дніпропетровщиною та Полтавщиною.

Нагадаємо, великоднє перемир'я, оголошене напередодні свята російським диктатором Путіним, закінчилося сьогодні о 00:00.

Великоднє перемир'я Путіна

Уночі Зеленський виступив із заявою з приводу закінчення "великоднього перемир'я". Він повідомив, що Україна діятиме на фронті дзеркально: на тишу відповідатиме тишею, а на захист від російських ударів - своїми ударами.

Учора ввечері прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін не давав команду на продовження "великоднього перемир'я".

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