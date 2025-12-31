Ворог окупував ще один населений пункт на Сумщині, - Deepstate

В проєкті зазначають, що задача взяти Покровськ та Мирноград до Нового року для ворога провалена.

Ворог просунувся у Сумській області та окупував населений пункт Новомиколаївка. Про це йдеться в повідомленні моніторингового проєкту DeepState в Telegram.

Також зазначається, що російські окупанти просунулися поблизу Варачиного, Грабовського (Сумська область) та Молодецького (Донецька область).

Ситуація в районі Покровська та Мирнограду

"Задача взяти Покровськ та Мирноград до Нового року для ворога провалена. Якби не брехня та інші внутрішні проблеми, міста перебували б в кращому становищі, однак вже як є. В наступному році противник націлений дотиснути ці два населені пункти, направляючи додаткові ресурси, тож наступний місяць буде надскладним", - наголошують аналітики DeepState.

Зазначається, що в Покровськ противник продовжує затягувати свої сили, намагається закріпитися в північний частині і періодично фіксується в районі Рівного, Світлого, Красного Лиману, влаштовуючи засідки. Сказано, що українська логістика залишається вкрай важкою.

В проєкті повідомили, що тривають також часті операції зачистки, щоб не давати противнику накопичуватися та зберігати бодай мінімальні можливості для шляхів постачання та проведення ротацій, але обстановку це кардинально не змінює, адже у росіян є можливості затягування піхоти, з підтримкою дронів.

Також повідомили, що в Мирнограді відсутня смуга оборони, є лише райони, де наші війська чинять відносно організований спротив.

"В певній мірі, Мирноград стає схожим на Покровськ. Його ворог починає також поглинати з південної частини, беручи під контроль місцевість і вже дійшов до центральної частини. Одночасно з цим відбуваються фіксації по всьому місту, де вогневий контакт з ворогом може відбутися в будь-якій точці. Це і стало причиною переведення Мирнограду повністю в сіру зону. Однак задача по утриманню населеного пункту стоїть, тож бійці тримають оборону і стараються не давати противнику остаточно захопити місто", - повідомляє DeepState.

При цьому зазначається, що проблемним питанням залишається перешийок, який є важливим для угрупування в Мирнограді.

Ситуація у Сумській області - новини

Як повідомляв УНІАН, речник Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов розповів, що росіяни закріпилися в прикордонному селі Грабовське Сумської області. За його словами, вони закріпилися у південній частині населеного пункту і їх присутність там зберігається.

Трегубов зазначав, що росіян там близько сотні, але точно цифру важко назвати, бо вони переміщуються через кордон, до котрого навіть пішки можна дійти.

