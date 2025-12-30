Росія окупувала три села на Донеччині, – DeepState

Також російські окупанти просунулись у Мирнограді.

Російські окупанти не спиняють наступальних дій і змогли захопили три села у Донецькій області. Про це йдеться в повідомленні моніторингового проєкту DeepState в Telegram.

"Ворог окупував Пазено, Переїзне та Кузьминівку, а також просунувся поблизу Андріївки та у Мирнограді", - сказано у повідомленні.

Села Пазено, Переїзне і Кузьминівка розташовані в Бахмутському районі Донеччини.

Село Андріївка у Донецькій області, поблизу якої окупанти просунулися, окуповане було раніше.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, станом на 15 грудня під контролем Збройних сил України перебувало 22.6% Донецької області. Водночас, за останні 3 роки та 8 місяців ворог захопив 23% Донецької області. Якщо великих змін на фронті не буде, то для окупації всієї Донеччини росіянам треба буде не менше 3 років.

Водночас, ініціатор війни проти України, російський диктатор Володимир Путін казав президенту США Дональду Трампу, що російські окупанти захоплять всю Донеччину до кінця цього року.

Як відомо, російські окупанти вимагають від України виходу з усієї території Донеччини.

