Ворог атакував і Дніпро – у місті було чути вибухи, писав Сергій Лисак.

Російські окупаційні війська завдали удару по Дніпропетровщині. Зокрема, ворог атакував населений пункт Камʼянське.

Удар підтвердив і очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак. Він зауважив, що ворог здійснив ракетну атаку на Камʼянське.

"У місті сталася пожежа. Інформація уточнюється", – написав він о 00:40.

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Своєю чергою, мер Камʼянського Андрій Білоусов теж підтвердив факт виникнення пожежі і опублікував фото з місця удару.

"Внаслідок ракетної атаки сталася пожежа. Знаходжусь на місці разом з підлеглими. Будь ласка, дотримуйтеся інформаційної тиші. Офіційні повідомлення та деталі – згодом", – написав він.

Зазначимо, що ворог атакував і Дніпро. Сергій Лисак писав, що в місті було чути вибухи.

Атаки РФ по Україні

Цієї ночі під масованим ворожим ударом перебуває і Харків. Російські окупанти тероризують місто різними засобами ураження. Зокрема, атакували КАБами.

Пізніше місцева влада повідомляла про те, що росіяни атакують балістикою. У Київському районі міста є поранені.

Крім того, на місто сунули ворожі безпілотники. Олег Синєгубов писав про щонайменше 4 прильоти у Київському районі Харкова.

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