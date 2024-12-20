Серед постраждалих - 15-річна дівчина.

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати українські міста. 19 грудня ворог вдарив по Кривому Рогу.

Оновлено 01:50: Ворог влучив балістичною ракетою в житлову двоповерхівку. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"На зараз 5 постраждалих – дівчинка 15 років, двоє чоловіків 38 та 49 років, і дві жінки 30 та 82 років. З них двох людей врятовано з-під завалів завдяки патрульній поліції та ДСНС. Усі середньої тяжкості", – написав він.

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Також постраждали розташовані поблизу багатоповерхівки та приватний сектор. Аварійно-рятувальну операцію станом на 01:50 уже завершено.

"Зараз займаємося перевезенням пацієнтів найближчої лікарні, у якій вибито усі вікна, в інші", – додав Вілкул.

Раніше він повідомляв, що окупанти поцілили по житловому будинку.

"Знову у житловий будинок. Тварі", – написав він у своєму телеграм-каналі.

Своєю чергою, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявляв, що через ракетну атаку окупантів потрощений двоповерховий будинок:

"З-під завалів дістали дівчинку-підлітка та чоловіка. Також побиті вікна у 10-поверхівці. Деталі зʼясовуємо", – додав він.

Війна в Україні: важливі новини

Сили оборони України залишили Курахове Донецької області, заявив аналітик видання BILD Юліан Рьопке у соцмережі Х. За його словами, українські військові були змушені вийти з міста через нестачу живої сили.

Тим часом керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що у російському Мурманську пролунали вибухи поблизу бази Північного флоту РФ. Ця база підтримує як надводні кораблі, так і атомні підводні човни.

Крім того, минулої ночі було атаковано Новошахтинський НПЗ в Ростовській області РФ. Джерела УНІАН повідомили, що Служба безпеки України та Військово-морські сили Збройних сил України атакували завод із застосуванням безпілотних засобів та ракет українського виробництва.

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